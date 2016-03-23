В нижнетагильском приюте для животных бесплатно стерилизовали кошек. Зачем нужна стерилизация питомца?

Последний вторник февраля является Всемирным днем стерилизации. Россия присоединилась к нему в прошлом году. Приют Нижнего Тагила отметил эту дату бесплатной стерилизацией кошек, а затем до середины марта бесплатно кастрировал котов:

Мы особо рекламу не давали, так как на большое количество стерилизаций у нас средств нет. Тем не менее, заинтересованность тагильчан оказалась довольно большой и к сегодняшнему дню мы исчерпали средства на бесплатные операции. Больше всего все упирается в финансы.

Стерилизация проводится на территории приюта. К нам приезжает ветеринар. Стоит отметить, что у нас круглый год проводится льготная стерилизация животных, -- рассказала Елена Дышлевая, один из работников приюта Нижнего Тагила, журналисту TagilCity.ru.

Так зачем же нужно стерилизовать своего питомца?

Стерилизовать животных нужно в первую очередь для того, чтобы не пополнялись ряды бездомных животных. Потому что те, кто рождается дома, в 90% случаев оказывается на улице. Сейчас просто огромное предложение животных и спроса на них нет. Люди в большом количестве выбрасывают на улицу котят и щенков, хотя могли бы просто стерилизовать своих животных.

Не так уж редко домашним питомцам дают завести потомство, с которым потом безжалостно расправляются, или раздают в «добрые руки», ничуть не заботясь об его дальнейшей судьбе, которая в подавляющем большинстве случаев закачивается смертью на улице.

Вторая причина состоит в том, что это лучше для здоровья питомца, чем когда хозяева не дают кошке забеременеть уверены в приюте.

Действительно, очень часто бывает так, что хозяева не дают кошке удовлетворить свой инстинкт в период половой охоты. Ей даются гормональные препараты, гасящие этот инстинкт, или её беспокойство просто игнорируется. Стоит ли говорить, что здоровье питомца от этого не улучшается. У котов половая охота начинается с возраста около года, это можно заметить по тому, что он начинает оставлять пахучие метки по всей квартире и становится более агрессивным.

Лучший способ всего этого избежать — стерилизация. Животное не будут терзать нереализованные инстинкты, их характер станет лучше, а бездомных животных — меньше.