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В нижнетагильском приюте для животных бесплатно стерилизовали кошек. Зачем нужна стерилизация питомца?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В нижнетагильском приюте для животных бесплатно стерилизовали кошек. Зачем нужна стерилизация питомца?

23 марта 2016, 12:20Здоровье и экологияДенис Таратонов
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