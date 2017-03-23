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Весна пришла: на тротуарах и газонах в Нижнем Тагиле оттаяли собачьи «туалеты» (ФОТО)
Сюжеты:
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Весна пришла: на тротуарах и газонах в Нижнем Тагиле оттаяли собачьи «туалеты» (ФОТО)

23 марта 2017, 13:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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