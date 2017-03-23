Весна пришла: на тротуарах и газонах в Нижнем Тагиле оттаяли собачьи «туалеты» (ФОТО)

В понедельник, 20 марта, на сайте администрации появились два обращения. В них сообщалось о большом количестве экскрементов животных на проспекте Дзержинского, 52, и улице Патона. В обоих сообщениях указывалось на нарушение санитарно-эпидемиологических правил:

Прошу очистить от собачьего д****а данную территорию, выявить и привлечь к ответственности владельцев собак, осуществляющих выгул и не убирающих д****о за своими животными, что приводит к нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки говорится в обращениях.

О каких нарушениях идёт речь? Чем, кроме неприятного вида, могут быть опасны жителям Нижнего Тагила эти экскременты? По просьбе журналиста портала TagilCity.ru эколог-общественник Андрей Волегов рассказал о скрытых в фекалиях угрозах:

Речь идёт о распространении паразитов. Ведь когда эти экскременты растают и высохнут, они начнут крошиться. Ветер поднимает микроскопические кусочки в воздух, и рядом идущие люди буквально дышат ими. В том числе они могут вдохнуть содержащихся в экскрементах паразитов, которые через дыхательные пути попадают в организм человека. А потом люди обращаются к врачам рассказал эколог.

В своем ответе тагильчанину администрация города сообщила, что на проспекте Дзержинского местная управляющая компания в срок до 24 марта проведёт очистку тротуара и газона. Тротуар на улице Патона находится в удовлетворительном состоянии, поэтому там уборка пройдёт в период массового проведения субботников.

Не секрет, что немалая доля экскрементов на улицах города принадлежит домашним собакам. В зарубежных фильмах порой можно увидеть, как собаководы берут мешочки и лопатку, чтобы убирать за своей собакой. Для Нижнего Тагила подобное пока что нонсенс:

Никто не следит за своими животными, и они испражняются там, где им удобно. Порой это происходит даже в песочницах на детских площадках.

Должен быть адекватный закон или правила содержания, которые бы хоть как-то соблюдались, обязывающие каждого владельца животного ходить с мешочком, тогда бы всё изменилось. Наказание за нарушение должно быть действительно внушительным, чтобы человек понял, что он не будет позволять свое собаке какать, где не положено. Но за этим сложно будет проследить. У нас нет специальных служб, которые бы этим занимались, -- считает учредитель фонда «Добрые руки» Диана Гордеева.

Впрочем, есть владельцы собак, которые понимают, что существующее положение дел не является нормальным. Так, в конце 2015 года активисты группы «Собачники Нижнего Тагила» просили у администрации сделать специальные площадки для выгула собак. Однако обострившаяся в стране экономическая ситуация не позволила реализовать эти планы.

Свою лепту в загаживание улиц вносят и бездомные собаки. Из-за того, что они часто питаются отходами, именно в помёте бездомных собак могут содержаться опасные паразиты.