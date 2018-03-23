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Новости Нижнего Тагила

Экологический флешмоб «Голубая лента» прошёл в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

23 марта 2018, 12:05Добавить новость
дети,Нижний Тагил,школьники,экология,голубая лента,флешмоб,вода

22 марта в Нижнем Тагиле прошёл зажигательный флешмоб «Голубая лента», в котором приняли участие около 70 школьников.

Веселый флешмоб был организован в честь Всемирного дня воды. Почти 70 учеников из 10 школ Нижнего Тагила постарались привлечь внимание горожан к проблеме питьевых водоемов.

Дети танцевали отрепетированный танец, раздавали зрителям голубые ленты и рассказывали o необходимости беречь воду

До людей мы пытаемся донести, что воду нельзя загрязнять и просто так тратить, -- рассказала одна из участниц флешмоба.


Подобная акция проходила во всех городах России, сообщает «Тагил-ТВ».

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