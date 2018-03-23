Экологический флешмоб «Голубая лента» прошёл в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

22 марта в Нижнем Тагиле прошёл зажигательный флешмоб «Голубая лента», в котором приняли участие около 70 школьников.

Веселый флешмоб был организован в честь Всемирного дня воды. Почти 70 учеников из 10 школ Нижнего Тагила постарались привлечь внимание горожан к проблеме питьевых водоемов.





Дети танцевали отрепетированный танец, раздавали зрителям голубые ленты и рассказывали o необходимости беречь воду





До людей мы пытаемся донести, что воду нельзя загрязнять и просто так тратить, -- рассказала одна из участниц флешмоба.



Подобная акция проходила во всех городах России, сообщает «Тагил-ТВ».



