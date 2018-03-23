Мокрый снег и -1 градус ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
23 марта, 13:20Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По прогнозу синоптиков, осадки в Нижнем Тагиле будут идти еще 10 дней. Температура в ближайшие выходные поднимется до -1 градуса.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мокрый снег будет идти в Нижнем Тагиле еще 10 дней. 24 марта температура воздуха может подняться до -1 градуса, при этом в городе будут идти осадки, скорость ветра составит 2-8 метров в секунду.
25 марта воздух прогреется до -1 градуса, осадки продолжатся, скорость ветра составит 3-10 м/с. Синоптики прогнозируют в выходные отрицательную ночную температуру.
В субботу днем ожидается малая магнитная буря, сообщает Gismeteo.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей