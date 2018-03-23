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Новости Нижнего Тагила

Неочищенные бытовые стоки отравляют две реки в Новоасбесте

23 марта 2018, 06:35Добавить новость
вода,здоровье,Свердловская область,экология,очистные сооружения,новоасбест,сточные воды,отходы,река
С осени 2017 года жители Новоасбеста являются свидетелями событий, которые могут привести к локальной экологической катастрофе. Комплекс водоотведения после банкротства остался без сотрудников и теперь в реки, которые протекают рядом с посёлком, сливаются неочищенные бытовые стоки.

Начиная с 2015 года сотрудникам очистных сооружений в посёлке Новоасбест не выдавали заработной платы. Оборудование выходило из строя и не заменялось на новое. Осенью 2017 года все рабочие уволились, а на комплексе водоотведения появились замки.

Как сообщают местные жители, теперь в две местные реки каждые сутки сливаются до двух тысяч кубометров жидких отходов. Ситуация может усугубиться с наступлением паводков, передаёт «Областная газета». Администрация в курсе сложившейся ситуации, но найти необходимые для решения проблемы 150 млн рублей не в силах. Глава городского округа Дмитрий Летников рассказал журналистам, что помимо Новоасбеста в 60 населённых пунктах имеются проблемы с электрической сетью, котельными и газом.

Сразу все накопившиеся за 30 лет вопросы сельских территорий не решить, но согласен, что очистные сооружения Новоасбесту нужны, -- прокомментировал ситуацию Дмитрий Геннадьевич.

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