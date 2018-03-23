Неочищенные бытовые стоки отравляют две реки в Новоасбесте

Начиная с 2015 года сотрудникам очистных сооружений в посёлке Новоасбест не выдавали заработной платы. Оборудование выходило из строя и не заменялось на новое. Осенью 2017 года все рабочие уволились, а на комплексе водоотведения появились замки.



Как сообщают местные жители, теперь в две местные реки каждые сутки сливаются до двух тысяч кубометров жидких отходов. Ситуация может усугубиться с наступлением паводков, передаёт «Областная газета». Администрация в курсе сложившейся ситуации, но найти необходимые для решения проблемы 150 млн рублей не в силах. Глава городского округа Дмитрий Летников рассказал журналистам, что помимо Новоасбеста в 60 населённых пунктах имеются проблемы с электрической сетью, котельными и газом.





Сразу все накопившиеся за 30 лет вопросы сельских территорий не решить, но согласен, что очистные сооружения Новоасбесту нужны, -- прокомментировал ситуацию Дмитрий Геннадьевич.