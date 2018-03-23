Школьники на флешмобе «Голубая лента» призвали беречь воду в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Веселый флешмоб был организован в честь Всемирного дня воды. Почти 70 учеников из 10 школ Нижнего Тагила постарались привлечь внимание горожан к проблеме питьевых водоемов.

До людей мы пытаемся донести, что воду нельзя загрязнять и просто так тратить рассказала одна из участниц флешмоба.