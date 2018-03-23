Школьники на флешмобе «Голубая лента» призвали беречь воду в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
23 марта, 12:05Здоровье и экология
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22 марта в Нижнем Тагиле прошёл зажигательный флешмоб «Голубая лента», в котором приняли участие около 70 школьников.
Сюжеты: Нижний Тагил
Веселый флешмоб был организован в честь Всемирного дня воды. Почти 70 учеников из 10 школ Нижнего Тагила постарались привлечь внимание горожан к проблеме питьевых водоемов.
Дети танцевали отрепетированный танец, раздавали зрителям голубые ленты и рассказывали o необходимости беречь воду
До людей мы пытаемся донести, что воду нельзя загрязнять и просто так тратить рассказала одна из участниц флешмоба.
Подобная акция проходила во всех городах России, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео «Тагил-ТВ»
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