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Температура воздуха на Урале в апреле будет ниже нормы на 1 градус
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Температура воздуха на Урале в апреле будет ниже нормы на 1 градус

23 марта, 15:20Здоровье и экология
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