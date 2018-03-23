Температура воздуха на Урале в апреле будет ниже нормы на 1 градус
23 марта, 15:20Здоровье и экология
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На заседании комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось 22 марта, было заявлено, что в апреле в регионе будет холоднее на 1 градус, чем должно быть по норме.
Заседание было посвящено подготовке к паводку. Негативные последствия паводок может принести в случае резкого потепления, но пока на Урале потепления не ожидается.
В начале марта за один день в области выпало до 90% месячной нормы осадков, сообщает znak.
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