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Новости Нижнего Тагила

Температура воздуха на Урале в апреле будет ниже нормы на 1 градус

23 марта 2018, 15:20Добавить новость
Свердловская область,Урал,температура,апрель,паводок,осадки,снег,потепление
На заседании комиссии правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось 22 марта, было заявлено, что в апреле в регионе будет холоднее на 1 градус, чем должно быть по норме.

Заседание было посвящено подготовке к паводку. Негативные последствия паводок может принести в случае резкого потепления, но пока на Урале потепления не ожидается.


В начале марта за один день в области выпало до 90% месячной нормы осадков, сообщает znak.

Мокрый снег и -1 градус ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле.

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