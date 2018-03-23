Мокрый снег и -1 градус ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

По прогнозу синоптиков, осадки в Нижнем Тагиле будут идти еще 10 дней. Температура в ближайшие выходные поднимется до -1 градуса.

Мокрый снег будет идти в Нижнем Тагиле еще 10 дней. 24 марта температура воздуха может подняться до -1 градуса, при этом в городе будут идти осадки, скорость ветра составит 2-8 метров в секунду.





25 марта воздух прогреется до -1 градуса, осадки продолжатся, скорость ветра составит 3-10 м/с. Синоптики прогнозируют в выходные отрицательную ночную температуру.





В субботу днем ожидается малая магнитная буря, сообщает Gismeteo.