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Новости Нижнего Тагила

Мокрый снег и -1 градус ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

23 марта 2018, 13:20Добавить новость
Нижний Тагил,погода,магнитная буря,воздух,температура воздуха,осадки,мокрый снег

По прогнозу синоптиков, осадки в Нижнем Тагиле будут идти еще 10 дней. Температура в ближайшие выходные поднимется до -1 градуса.

Мокрый снег будет идти в Нижнем Тагиле еще 10 дней. 24 марта температура воздуха может подняться до -1 градуса, при этом в городе будут идти осадки, скорость ветра составит 2-8 метров в секунду.

25 марта воздух прогреется до -1 градуса, осадки продолжатся, скорость ветра составит 3-10 м/с. Синоптики прогнозируют в выходные отрицательную ночную температуру.

В субботу днем ожидается малая магнитная буря, сообщает Gismeteo.

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Погода в Нижнем Тагиле
-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
вечер: -8
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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