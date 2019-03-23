Смог окутает Свердловскую область с 22 по 25 марта
Сегодня, 09:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Смог надвигается на Свердловскую область. Уже второй раз в течение недели экологи объявляют предупреждение об атмосферном загрязнении.
Метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере будут сохраняться в течение выходных. В связи с этим Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило предупреждение, которое будет действовать с 18:00 22 марта до 20:00 25 марта.
В Нижнем Тагиле в эти выходные ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днём температура поднимается до +5 градусов, ночью метеорологи прогнозируют 2 градуса ниже нуля.
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