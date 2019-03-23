Смог окутает Свердловскую область с 22 по 25 марта

Метеорологические условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере будут сохраняться в течение выходных. В связи с этим Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило предупреждение, которое будет действовать с 18:00 22 марта до 20:00 25 марта.