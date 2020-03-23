«Хлор убивает инфекцию». Бассейны Екатеринбурга не закрываются из-за коронавируса

В бассейнах «Калининца» и СК «Урал» разрешены только взрослые посещения, «Юность» и бассейн Дворца молодежи закрыты полностью, их абонементы обещают продлить после открытия. А вот спорткомплексы «Кристалл» и «Верх-Исетский» работают в обычном режиме.

При занятии спортом возникает так называемый благородный стресс, который организм встречает во всеоружии. Именно так можно победить коронавирус,считают работники спорткомплексов.

Также отмечается, что хлор, присутствующий в воде бассейна, способен уничтожать вирус на слизистых оболочках, что будет защищать человека от заражения.