«Хлор убивает инфекцию». Бассейны Екатеринбурга не закрываются из-за коронавируса
Спортивные комплексы Екатеринбурга лишь частично вводят ограничения по посещению в связи с коронавирусом. Усилив меры профилактики они приглашают всех желающих, сообщает интернет-портал Е1.
В бассейнах «Калининца» и СК «Урал» разрешены только взрослые посещения, «Юность» и бассейн Дворца молодежи закрыты полностью, их абонементы обещают продлить после открытия. А вот спорткомплексы «Кристалл» и «Верх-Исетский» работают в обычном режиме.
При занятии спортом возникает так называемый благородный стресс, который организм встречает во всеоружии. Именно так можно победить коронавирус,считают работники спорткомплексов.
Также отмечается, что хлор, присутствующий в воде бассейна, способен уничтожать вирус на слизистых оболочках, что будет защищать человека от заражения.
Аквапарк «Лимпопо» также приглашает всех для оздоровления. В период школьных каникул его посещает много детей. Администрация заведения заверяет, что принимаются дополнительные меры для дезинфекции, а о каких-либо изменениях в работе будет своевременно заявлено на официальном сайте.