В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для Гуанчжоу и оставили ее себе
В Екатеринбурге с помощью сообщества Красного Креста была собрана гуманитарная помощь для города Гуанчжоу. Однако власти Гуанчжоу предложили россиянам оставить посылку для собственных нужд, сообщает 66.ru.
Для помощи жителям Гуанчжоу были собраны медицинские маски, бахилы, мыло, влажные салфетки и другие средства гигиены общим весом в 350 килограммов, а также денежные средства в размере одного миллиона рублей. Председатель регионального отделения Дмитрий Вершинин объявил, что все это останется в Екатеринбурге и будет использовано для нужд горожан, поскольку в городе в настоящее время действительно ощущается дефицит медицинских масок и антибактериальных средств для рук.
В свою очередь в Россию из Китая было привезено 25,5 миллиона защитных масок. Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что все будет отправлено в российские регионы для распространения среди населения волонтерскими движениями.
Чтобы предотвратить дефицит средств защиты в России до первого июня правительством запрещено производить их поставки за границу. Однако на гуманитарную помощь этот запрет не распространяется.
Ранее уже говорилось о том, медицинские маски не являются надежным средством защиты от коронавируса. В этом могут помочь только респираторы с крупными и многослойными фильтрами.
На сегодняшний день в Свердловской области подтверждено девять случаев заражения, в целом в России коронавирусом заразились 438 человек.