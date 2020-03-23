В Екатеринбурге собрали гуманитарную помощь для Гуанчжоу и оставили ее себе

Для помощи жителям Гуанчжоу были собраны медицинские маски, бахилы, мыло, влажные салфетки и другие средства гигиены общим весом в 350 килограммов, а также денежные средства в размере одного миллиона рублей. Председатель регионального отделения Дмитрий Вершинин объявил, что все это останется в Екатеринбурге и будет использовано для нужд горожан, поскольку в городе в настоящее время действительно ощущается дефицит медицинских масок и антибактериальных средств для рук.

В свою очередь в Россию из Китая было привезено 25,5 миллиона защитных масок. Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что все будет отправлено в российские регионы для распространения среди населения волонтерскими движениями.

Чтобы предотвратить дефицит средств защиты в России до первого июня правительством запрещено производить их поставки за границу. Однако на гуманитарную помощь этот запрет не распространяется.

Ранее уже говорилось о том, медицинские маски не являются надежным средством защиты от коронавируса. В этом могут помочь только респираторы с крупными и многослойными фильтрами.