В России за сутки количество зараженных коронавирусом выросло до 438 человек

Он отметил, что все случаи зафиксированы в Москве. Таким образом, общее количество заболевших в России 438 человек, 17 пациентов выписаны в связи с выздоровлением. Все заболевшие прибыли их стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.