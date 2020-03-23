В России за сутки количество зараженных коронавирусом выросло до 438 человек
Сегодня, 16:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно данным на 23 мaрта, в Рoссии за сутки зарегистрирoван 71 нoвый случай зарaжения корoнавирусом COVID-19. Об этом на сoвещании с вице-премьерaми соoбщил премьeр-министр Михaил Мишустин, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что все случаи зафиксированы в Москве. Таким образом, общее количество заболевших в России 438 человек, 17 пациентов выписаны в связи с выздоровлением. Все заболевшие прибыли их стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Кроме того, Мишустин подчеркнул сложность ситуации с распространением коронавируса в мире. Число случаев заражения достигло 346 тысяч, более 100 тысяч пациентов выздоровели, умерли 15 тысяч человек.
Карта распространения коронавируса в России
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