В ВОЗ предупредили о быстром распространении коронавируса
Сегодня, 22:35Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса набирает обороты. В мире свыше 300 тысяч заразившихся, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Гебрейесус отметил, что вирус стремительно распространяется. За 67 дней от первого сообщения о заболевании заболели 100 тысяч человек, в течение последующих 11 дней заразились еще 100 тысяч человек, для третьей сотни тысяч потребовалось четыре дня.
Гендиректор ВОЗ призвал не использовать непроверенные лекарства против вируса. Также Гебрейесус сказал, что меры, применяемые странами по ограничению пресечения границ, могут помочь замедлить распространение COVID-19.
Гебрейесус заявил, что обратится к главам государств с просьбой увеличить производство индивидуальных средств защиты и не запрещать их экспорт.
В России количество заразившихся коронавирусом достигло 438 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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