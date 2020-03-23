В ВОЗ предупредили о быстром распространении коронавируса

Гебрейесус отметил, что вирус стремительно распространяется. За 67 дней от первого сообщения о заболевании заболели 100 тысяч человек, в течение последующих 11 дней заразились еще 100 тысяч человек, для третьей сотни тысяч потребовалось четыре дня.