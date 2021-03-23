6 случаев COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за время пандемии зарегистрировано 81 417 случаев COVID-19, из них 147 заболевших выявлено за минувшие сутки. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 307 жителей региона, 98 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 22 по 23 марта из больниц выписано 158 пациентов, всего от коронавируса выздоровело 74 657 свердловчан. За сутки от инфекции скончалось 12 человек, всего с начала пандемии умерло 2 650 жителей региона.