Еще 147 случаев коронавируса выявлено у свердловчан за сутки

Еще 147 случаев коронавируса выявлено у свердловчан за сутки

Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
147 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Более 300 свердловчан находятся в тяжелом состоянии с коронавирусом в больницах

Больше всего случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Екатеринбурге — 39. Также COVID-19 диагностирован у жителей Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Ивделя, Ирбита и Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

За все время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 81 417 случаев инфекции. Отмечается, что 307 пациентов лежат в больницах в тяжелом состоянии, 156 из них находятся в реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки коронавирус подтвержден у 8 457 человек 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1 042, Санкт-Петербурге — 812 и Московской области — 513. Общее число выявленных случаев инфекции достигло 4 474 610 россиян.

Более 74,5 тысячи жителей Среднего Урала выздоровели от COVID-19 за время пандемии

Общее число выписанных за все время достигло 74 657 пациентов, из них за прошедшие сутки выздоровело 158 свердловчан.

По России за последние 24 часа выписано из больниц 10 860 человек, больше всего вылечившихся в Москве — 1 379, Санкт-Петербурге — 1 363 и Московской области — 601. За время пандемии от коронавируса выздоровело 4 088 045 россиян.

Еще 12 летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Таким образом, за время пандемии от инфекции скончалось 2 650 жителей региона.

Общее число случаев смерти в России составляет 95 818 человек, из них 427 летальных исходов зафиксировано за минувшие сутки. Больше всего россиян умерло в Москве — 51, Санкт-Петербурге — 42, а также Московской области — 16.

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