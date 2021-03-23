Рост заболеваемости COVID-19 ожидается в Свердловской области

Сезонный рост простудных заболеваний, включая коронавирус, ожидается в Свердловской области. Об этом во время брифинга сказал замгубернатора Павел Креков.

Он отметил, что замедлились темпы снижения числа больных COVID-19. Замгубернатора заявил, что сейчас Свердловская область входит в период «традиционного подъема числа» респираторных инфекций. Павел Креков подчеркнул, что уральцы не следуют мерам по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дополнительную опасность несут майские праздники: вице-губернатор призвал жителей региона оставаться на территории России. Также Креков рассказал о поступлении новой партии вакцины от COVID-19. На этой неделе планируется прибытие около 30 тысяч доз, а еще 60 тысяч прибудут на следующей неделе. Вице-губернатор отметил, что около 210 тысяч свердловчан привились первым компонентом и 180 тысяч человек — вторым. Напомним, Павел Креков заявил о возможном послаблении режима самоизоляции в Свердловской области. Свердловские власти планируют снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет

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