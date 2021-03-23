Свердловские власти планируют снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет

О возможном послаблении режима самоизоляции в Свердловской области рассказал вице-губернатор Павел Креков. Вернуться к работе и свободному перемещению могут разрешить пенсионерам с прививкой от коронавируса.

Решение о снятии ограничений в виде самоизоляции для пожилых в настоящий момент прорабатывается. Рекомендация его соблюдать останется, но вакцинированные пенсионеры смогут покинуть режим, рассказал Павел Креков. Лицам старше 65 лет после прививки от COVID-19 или при наличии антител могут отменить самоизоляцию. Отмечается, что решение еще не принято. Вице-губернатор подчеркнул, что пожилые стали чаще болеть коронавирусом, поэтому первостепенная задача как можно скорее поставить прививки. В случае получения разрешения от санитарных служб, решение будет принято до конца марта 2021 года. Напомним, 15 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 29 марта. Евгений Куйвашев снова продлил режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет

Материалы по теме: Свердловские власти назвали сроки отмены масочного режима

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter