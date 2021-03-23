Уральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреля

Галина Шепоренко также добавила, что в 2020-2021 году зима была самой холодной за последние 10 лет. Февраль 2021 года считается аномально холодным. Ниже нормы показатели были и в январе. Первые две декады марта тоже были с температурами ниже нормы, но уже потом начались оттепели.