Следы фекалий найдены в пробах воды в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом

Качество водопроводной воды в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом не соответствует санитарным нормам. Кроме того, в пробах, отобранных Роспотребнадзором, обнаружены колифаги. Это свидетельствует о факте фекального загрязнения воды.

Официальные результаты исследований за подписью главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru. В документе сказано, что пробы холодной воды на органолептические, микробиологические и санитарно-химические показатели были отобраны 9 марта в поселке Горноуральский в рамках социально-гигиенического мониторинга. По результатам лабораторных испытаний качество воды не соответствует гигиеническим нормам. Так, в девяти домах запах и привкус воды составили 3 балла при норме не более 2 баллов, а в доме № 7 нитраты составили 187 мг/дм.куб при норме не более 45 мг/дм.куб. 10 марта на территории агрокомплекса «Горноуральский» в ходе осмотра был установлен факт излива жидкой фракции навоза на рельеф, а также следы возможного затопления камеры централизованной системы питьевого водоснабжения. 14 марта специалисты отобрали пробу питьевой воды на точке балансового разграничения теплопункта. Результаты проведенных исследований показали, что вода не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Там были обнаружены колифаги, что свидетельствует о факте фекального загрязнения воды. Теперь агрокомплекс в течение 10 дней должен устранить причины излива жидкой фракции навоза и провести мероприятия по ликвидации последствий. МУП «Пригородная ТК» обязали провести ревизию системs водоснабжения, определить участки подсоса загрязняющих веществ, заменить аварийные участки водопроводных сетей, дезинфицировать и промыть их. Детские сады и школа в поселке не будут работать до урегулирования ситуации с некачественной питьевой водой. Напомним, Пригородная прокуратура проводит проверку в Горноуральском после жалоб местных жителей на запах фекалий в водопроводной воде. В поселке с 9 марта не работают садики, школьники до каникул учились дистанционно. Для сельчан организован подвоз питьевой воды цистернами. Подвоз воды организован в Горноуральском из-за плохого качества водопроводной воды

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