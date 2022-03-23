Специалист УГМС связала грязный воздух в Нижнем Тагиле с летней жарой

По ее мнению, степень загрязнения атмосферы зависит не только от промышленных выбросов, но и от погодных условий. Так, например, в 2021 году УГМС зафиксировала в Нижнем Тагиле увеличение концентрации формальдегида, из-за чего уровень загрязнения воздуха в городе поднялся до «высокого».