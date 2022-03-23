Специалист УГМС связала грязный воздух в Нижнем Тагиле с летней жарой

По ее мнению, степень загрязнения атмосферы зависит не только от промышленных выбросов, но и от погодных условий. Так, например, в 2021 году УГМС зафиксировала в Нижнем Тагиле увеличение концентрации формальдегида, из-за чего уровень загрязнения воздуха в городе поднялся до «высокого».
Есть такое понятие «вторичные загрязнители», которые в атмосферном воздухе образуются в результате фотохимических реакций. В частности, к таким веществам относится формальдегид — мы отметили увеличение его концентрации в Нижним Тагиле в летний период в связи с жарой,рассказала Оксана Банникова «Уралинформбюро».
Специалист УГМС отметила, что это вещество образуется там, где есть загрязнения с высоким содержанием оксидов азота, углеводородов и озона.
Напомним, с начала 2022 года в Нижнем Тагиле посты УГМС шесть раз зафиксировали высокое содержание (от 10 до 20 ПДК) сероводорода.