Специалист УГМС связала грязный воздух в Нижнем Тагиле с летней жарой

Специалист УГМС связала грязный воздух в Нижнем Тагиле с летней жарой
Специалист УГМС связала грязный воздух в Нижнем Тагиле с летней жарой
Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Увеличение количества случаев загрязнения тагильского воздуха формальдегидом в 2021 году связано с жарким летом, считает замначальника гидрометеорологического центра Уральского УГМС Оксана Банникова.

По ее мнению, степень загрязнения атмосферы зависит не только от промышленных выбросов, но и от погодных условий. Так, например, в 2021 году УГМС зафиксировала в Нижнем Тагиле увеличение концентрации формальдегида, из-за чего уровень загрязнения воздуха в городе поднялся до «высокого».

Замначальника гидрометеорологического центра Уральского УГМС Оксана Банникова

Есть такое понятие «вторичные загрязнители», которые в атмосферном воздухе образуются в результате фотохимических реакций. В частности, к таким веществам относится формальдегид — мы отметили увеличение его концентрации в Нижним Тагиле в летний период в связи с жарой,рассказала Оксана Банникова «Уралинформбюро».

Специалист УГМС отметила, что это вещество образуется там, где есть загрязнения с высоким содержанием оксидов азота, углеводородов и озона.

Напомним, с начала 2022 года в Нижнем Тагиле посты УГМС шесть раз зафиксировали высокое содержание (от 10 до 20 ПДК) сероводорода.

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экологиявыбросыНижний Тагилсероводородформальдегид
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