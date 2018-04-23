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Новости Нижнего Тагила

Мертвые рыбы плавают в черной воде в реке в Свердловской области (ФОТО)

23 апреля 2018, 18:15Добавить новость
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В реке Салда в Свердловской области вода окрасилась в черный цвет, и на ее поверхности плавают мертвые рыбы. Также от реки пахнет канализацией.

Загрязнение реки обнаружил житель Красноуральска. Депутат гордумы Красноуральска Дмитрий Ивашевский предположил, что в городе Кушва произошел какой-то выброс, поскольку к Красноуральску река течет оттуда. Он также отметил, что загрязнение может растянуться на сотню километров – Салда впадает в реку Тура.

Ивашевский рассказал, что попытка отдать воду и рыбу на анализ в природоохранную прокуратуру не увенчалась успехом. Прокуратура отправляла депутата в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор - в природоохранную прокуратуру, передает «URA.ru».

В Роспотребнадзоре по Свердловской области объяснили отказ тем, что Ивашевский не смог объяснить, как он набирал воду. Роспотребнадзор не занимается рекой Салда, поскольку та не является источником питьевой воды или местом массового отдыха. В ведомстве обещают передать материалы в министерство природных ресурсов.

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Фото: Дмитрий Ивашевский
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