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Мертвые рыбы плавают в черной воде в реке в Свердловской области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мертвые рыбы плавают в черной воде в реке в Свердловской области (ФОТО)

23 апреля, 18:15Здоровье и экология
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