Специальная комиссия проверит тагильский травмпункт после инцидента с пьяным медиком

Специальная комиссия будет создана для проверки обвинения в неоказании медицинской помощи и употреблении алкоголя на рабочем месте в адрес сотрудников травмпункта на Вагоностроителей, 12.

Напомним, что тагильчанка обвинила медперсонал травмпункта, входящего в состав ЦГБ №1, в пьянстве на рабочем месте.



По словам главного врача ЦГБ №1 Олега Николаева, комиссия будет работать 23 и 24 апреля. 25 апреля станут известны результаты. В состав комиссии войдут заместитель главврача по хирургии, заведующий травмпунктом, главная медицинская сестра, пишет «Тагильский рабочий».