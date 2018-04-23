Специальная комиссия проверит тагильский травмпункт после инцидента с пьяным медиком

По словам главного врача ЦГБ №1 Олега Николаева, комиссия будет работать 23 и 24 апреля. 25 апреля станут известны результаты. В состав комиссии войдут заместитель главврача по хирургии, заведующий травмпунктом, главная медицинская сестра, пишет «Тагильский рабочий».