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Новости Нижнего Тагила

Юный екатеринбуржец с ВИЧ выступил с речью на конференции в Москве (ВИДЕО)

23 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,СПИД,ВИЧ
В Москве на конференции международного масштаба выступил подросток из Екатеринбурга Юрий Исаев, который первым в России заявил о наличии у него ВИЧ-инфекции. В небольшой речи Юра рассказал о том, почему он публично признался в своем ВИЧ-статусе, а также о своих мыслях по борьбе с эпидемией в мире.

Юный екатеринбуржец рассказал об истории девочки с ВИЧ: от неё отказались приёмные родители, узнав о её диагнозе. Юрий был потрясён случившимся, поэтому решил бороться за права подростков с ВИЧ.

В ходе речи мальчик заволновался, однако публика поддержала его аплодисментами. Юрий Исаев уверен, что нужно проводить больше профилактических уроков о ВИЧ. Он добавил:

Часто говорят, что подростки — это наше будущее, я не соглашусь с этим: подростки — это наше настоящее. И не нужно откладывать важные темы на потом. Нужно действовать прямо сейчас, -- сказал Юра.

 

Видео: Ura.ru

 

Также на мероприятии присутствовал экс-санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он припомнил историю с первым в России больным ВИЧ, которого все старались изолировать от общества. Сейчас, наоборот, уверен Онищенко, все мероприятия направлены на социализацию людей с ВИЧ, передаёт Ura.ru.

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