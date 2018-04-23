Юный екатеринбуржец с ВИЧ выступил с речью на конференции в Москве (ВИДЕО)

Юный екатеринбуржец рассказал об истории девочки с ВИЧ: от неё отказались приёмные родители, узнав о её диагнозе. Юрий был потрясён случившимся, поэтому решил бороться за права подростков с ВИЧ.

В ходе речи мальчик заволновался, однако публика поддержала его аплодисментами. Юрий Исаев уверен, что нужно проводить больше профилактических уроков о ВИЧ. Он добавил:

Часто говорят, что подростки — это наше будущее, я не соглашусь с этим: подростки — это наше настоящее. И не нужно откладывать важные темы на потом. Нужно действовать прямо сейчас сказал Юра.

Также на мероприятии присутствовал экс-санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он припомнил историю с первым в России больным ВИЧ, которого все старались изолировать от общества. Сейчас, наоборот, уверен Онищенко, все мероприятия направлены на социализацию людей с ВИЧ, передаёт Ura.ru.