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Новости Нижнего Тагила

Жители Сухого Лога задыхаются от пыльных бурь (ВИДЕО)

23 апреля 2018, 11:05Добавить новость
Свердловская область,экология,руда,переработка,предприятие,сухой лог,Форэс,пыльные бури

Жители Сухого Лога пожаловались на предприятие «Форэс», которое занимается переработкой асбестосодержащей руды. Горожане сообщают, что не могут дышать из-за выбросов, которые провоцируют пыльные бури.

На заводах, которых в городе несколько, происходит переработка асбестовых руд. Выбросы в атмосферу фильтруются. Однако жители 114 домов, находящихся близ предприятий, жалуются на приступы кашля и удушья.

Как сообщает ЕАН, жители говорят, что крыши домов и машины покрываются налетом серой пыли. Когда-то близ заводов было несколько садовых товариществ, сейчас они все заброшены по той же причине.

Жители Сухого Лога жаловались в различные инстанции. Однако везде получали ответ, что содержание вредных выбросов в атмосферу соответствует норме.

Группа заводов «Форэс» располагается на территории Свердловской области. Заводы есть в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Асбесте, Богдановиче и Шадринске.



Видео: ЕАН

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