Жители Сухого Лога задыхаются от пыльных бурь (ВИДЕО)

На заводах, которых в городе несколько, происходит переработка асбестовых руд. Выбросы в атмосферу фильтруются. Однако жители 114 домов, находящихся близ предприятий, жалуются на приступы кашля и удушья.

Как сообщает ЕАН, жители говорят, что крыши домов и машины покрываются налетом серой пыли. Когда-то близ заводов было несколько садовых товариществ, сейчас они все заброшены по той же причине.

Жители Сухого Лога жаловались в различные инстанции. Однако везде получали ответ, что содержание вредных выбросов в атмосферу соответствует норме.

Группа заводов «Форэс» располагается на территории Свердловской области. Заводы есть в Каменске-Уральском, Сухом Логу, Асбесте, Богдановиче и Шадринске.