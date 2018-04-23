«Зимой такого не было»: снег выпал 23 апреля в Серове (ФОТО)

В Серове, на севере Свердловской области, 23 апреля выпал снег.

В Свердловской области в ночь с 22 на 23 апреля синоптики предупреждали о возможном урагане. Однако погода удивила свердловчан снегом. Так, один из жителей Серова поделился фотографиями из окна дома.





На фотографии видно, что двор засыпан снегом, причем вид из окна больше напоминает зиму, нежели конец второго месяца весны.





Город весь встал, все на летней резине, снега 30 сантиметров, зимой столько не было, -- поделился серовчанин.



Фотографии заснеженного Серова стали появляться в соцсетях. Снег минувшей ночью также прошел в Москве.







Фото: «Это Серов, детка»









