Более 400 человек в Свердловской области уже пострадали от клещей
В Свердловской области, по данным на 22 апреля, от укусов клещей пострадал 431 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Более 400 жителей Свердловской области обратились за медпомощью после укусов клещей в этом году. Из них 162 человека проживают в Екатеринбурге. 249 человек получили противоклещевой иммуноглобулин. 116 случаев присасывания клещей зарегистрировано среди детей в возрасте до 17 лет. Из них 55 человек получили противоклещевой иммуноглобулин, 50 детей были привиты ранее.
Наибольшее количество пострадавших отмечено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Пышме, Первоуральске, активность клещей зафиксирована в 55 муниципалитетах региона.
Пациентов с диагнозами боррелиоз и клещевой энцефалит на данный момент не зарегистрировано. В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 140 особей клещей. Управление Роспотребнадзора Свердловской области напоминает, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.