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Более 400 человек в Свердловской области уже пострадали от клещей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 400 человек в Свердловской области уже пострадали от клещей

Сегодня, 09:34Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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