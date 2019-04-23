Более 400 человек в Свердловской области уже пострадали от клещей

Более 400 жителей Свердловской области обратились за медпомощью после укусов клещей в этом году. Из них 162 человека проживают в Екатеринбурге. 249 человек получили противоклещевой иммуноглобулин. 116 случаев присасывания клещей зарегистрировано среди детей в возрасте до 17 лет. Из них 55 человек получили противоклещевой иммуноглобулин, 50 детей были привиты ранее.