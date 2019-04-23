На Урале хозяин контактного зоопарка заплатит 10 тысяч за нарушение саннорм

Контактный зоопарк «Птичий остров» был открыт в Каменске-Уральском на улице Ленина. Не смотря на то, что он относится к четвертому классу опасности, ООО «Колибри» разместила зоопарк на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. Организация не обеспечила проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта. Факт нарушения выяснился в ходе проверки на основании жалобы одного из жильцов района.