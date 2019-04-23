На Урале хозяин контактного зоопарка заплатит 10 тысяч за нарушение саннорм
Сегодня, 14:23Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Владелец контактного зоопарка в Каменске-Уральском заплатит штраф в 10 тысяч рублей за нарушение санитарных правил и норм, сообщает Свердловский областной суд.
Контактный зоопарк «Птичий остров» был открыт в Каменске-Уральском на улице Ленина. Не смотря на то, что он относится к четвертому классу опасности, ООО «Колибри» разместила зоопарк на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. Организация не обеспечила проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта. Факт нарушения выяснился в ходе проверки на основании жалобы одного из жильцов района.
Было возбуждено административное дело. ООО «Колибри» был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Ответчик подал апелляцию. Но Свердловский областной суд после рассмотрения материалов дела оставил решение первой инстанции без изменения.
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