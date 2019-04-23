В Свердловской области активисты за год обустроили 131 питьевой источник
Активисты в Свердловской области в 2018 году своими силами обустроили 131 питьевой источник, сообщает правительство региона.
72 участника-победителя конкурса «Родники» были награждены в Свердловской области. В 2018 году активисты обустроили 131 питьевой источник.
Это 23 родника, 94 колодца и 14 скважин. Общее же число участников составило чуть больше 70 тысяч человек,сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
В мероприятиях в рамках конкурса приняли участие 750 детско-юношеских коллективов школ, кружков, секций и интернатов Свердловской области. Участникам конкурса необходимо было обустроить питьевые источники, в том числе, комиссией оценивались оригинальные решения при оформлении питьевых источников и прилегающей территории, а также чистота и экологические решения.
За 18 лет действия программы в области обустроено 4,9 тысячи источников нецентрализованного водоснабжения.