В Свердловской области активисты за год обустроили 131 питьевой источник

72 участника-победителя конкурса «Родники» были награждены в Свердловской области. В 2018 году активисты обустроили 131 питьевой источник.

Это 23 родника, 94 колодца и 14 скважин. Общее же число участников составило чуть больше 70 тысяч человек,сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В мероприятиях в рамках конкурса приняли участие 750 детско-юношеских коллективов школ, кружков, секций и интернатов Свердловской области. Участникам конкурса необходимо было обустроить питьевые источники, в том числе, комиссией оценивались оригинальные решения при оформлении питьевых источников и прилегающей территории, а также чистота и экологические решения.