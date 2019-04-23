В Свердловской области оформлены 100 тысяч электронных больничных

Представители фонда социального страхования отмечают рост спроса на электронный вариант листа нетрудоспособности. С начала 2019 года в Екатеринбурге выданы 9 000 таких экземпляров.

Электронный больничный исключает возможность его порчи или потери, а также позволяет отслеживать процесс от оформления до начисления пособия. Пациенты, которые потеряли информацию о номере электронного листа, могут воспользоваться личным кабинетом.