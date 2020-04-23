В Екатеринбург прибыли две линии по производству медицинских масок
Сегодня, 22:04Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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На Урал поступили две линии по производству медицинских масок. Мощность производства каждой из них — пять миллионов масок в месяц, сообщается на сайте правительства Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
Одна из линий закуплена главой компании «Сима-ленд» Андреем Симановским и в ближайшее время будет смонтирована на площадке завода «Медсинтез».
Вторая линия отправится в Челябинскую область. Это сделaно для тoго, чтобы ускoрить прoцесс запускa произвoдства масoк на Урaле и снять их дeфицит. Эту линию приобрел глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.
Напомним, в недавнем времени главы РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын закупили для свердловских больниц 100 аппаратов ИВЛ.
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