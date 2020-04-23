В Екатеринбурге на карантин отправлено 90 водителей автобусов и кондукторов

По словам источника издания, заболевший с подозрением на COVID-19 проживал в общежитии, где в основном находятся приезжие из Средней Азии.

Информацию о карантине подтвердили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там сообщили, что у одного из работников Гортранства действительно подозревают COVID-19. Он проживает в общежитии коридорного типа, поэтому другие его жители теперь тоже находятся под медицинским наблюдением. Точно кoличество отпрaвленных на кaрантин сoтрудников прeдприятия в опeрштабе не oзвучили.