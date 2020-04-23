В Нижнем Тагиле за сутки новых случаев заражения коронавирусом не подтверждено
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле ситуация за последние сутки не изменилась. Новых случаев заражения не выявлено, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее количество заболевших составляет шесть человек.
Всего в Свердловской области выявлено за последние сутки 28 новых случаев заболевания COVID-19. Зараженные являются жителями Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья.
В России на сегодняшний день количество зараженных превысило 62 тысячи человек. Так, за последние сутки выявлено более 4,2 тысяч зараженных.
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