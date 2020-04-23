В Нижнем Тагиле за сутки новых случаев заражения коронавирусом не подтверждено

Всего в Свердловской области выявлено за последние сутки 28 новых случаев заболевания COVID-19. Зараженные являются жителями Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья.

В России на сегодняшний день количество зараженных превысило 62 тысячи человек. Так, за последние сутки выявлено более 4,2 тысяч зараженных.