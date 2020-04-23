В России за сутки зарегистрировано 4774 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За последние сутки в России подтверждено 4774 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших составляет 62 773 человека, 4891 из них выздоровели и выписаны из больниц, еще 555 — скончались.
За последние сутки количество выздоровевших пациентов 471 человек, число летальных случаев — 42.
В Свердловской области подтвердились 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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