В Свердловской области за сутки подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области 28 человек заразились коронавирусом за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, общее количество заразившихся составляет 271 человек.
Новые заболевшие находятся в Екатеринбурге, Белоярском районе, Асбесте, Первоуральске, Серове, Ревде и Верхотурье.
За последние сутки выздоровели и выписались из больниц шесть пациентов. Общее количество вылечившихся составляет 71 человек.
Кроме того, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 50-ти состояние средней тяжести.
Новых летальных случаев в области не подтверждено.
В России количество зараженных коронавирусом достигло более 62 тысяч человек, из них 4891 выздоровели, 555 — скончались.
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