В Свердловской области за сутки подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом

Таким образом, общее количество заразившихся составляет 271 человек.

Новые заболевшие находятся в Екатеринбурге, Белоярском районе, Асбесте, Первоуральске, Серове, Ревде и Верхотурье.

За последние сутки выздоровели и выписались из больниц шесть пациентов. Общее количество вылечившихся составляет 71 человек.

Кроме того, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 50-ти состояние средней тяжести.

Новых летальных случаев в области не подтверждено.