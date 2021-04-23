Еще 114 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.
За все время пандемии в регионе зарегистрировано 85 384 случая инфицирования. 231 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 137 — в отделениях реанимации, а 98 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
На территории России за сутки зафиксировано 8 840 случаев коронавируса в 84 регионах. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 744 961 человек.
Общее число вылечившихся — 78 991 человек.
По стране за последние сутки из больниц выписано 9 407 пациентов. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 123 и Санкт-Петербурге — 1 101 человек. На сегодняшний день в России по выздоровлению выписано 4 371 214 человек.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 3 008 человек, из них 16 пациентов умерло за минувшие сутки.
В России с 22 по 23 апреля зафиксировано 398 случаев смерти. За все время в РФ скончались 107 501 человек.