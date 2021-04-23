Из желающих сделать прививку от COVID выстроилась очередь у поликлиники Екатеринбурга

Очередь выстроилась перед прививочным кабинетом поликлиники, относящейся к больнице № 24, сообщила очевидица, приславшая видео Е1.
Она отметила, что несмотря на действующую предварительную запись на прививку от COVID-19, перед кабинетом все равно выстроилась живая очередь из не менее чем двух десятков человек.
В итоге простояли полтора часа. Уже страшно идти на вторую прививку — говорят, что всегда так, резюмировала читательница.
Подобные ситуации и в других больницах города, где организованы пункты вакцинации от коронавируса. К примеру, в поликлинике № 1 в переулке Рижском на прививку идут желающие из всех районов города. При этом многие предварительно не записываются, а потом не желают пропустить тех, кто пришел к назначенному времени.
Мы пытаемся урегулировать все конфликты и вместе с этим привить всех желающих, прокомментировали изданию в больнице.
Напомним, 21 апреля во время послания к Федеральному собранию Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени. Он отметил что для этого возможность поставить прививку должна быть повсеместной.