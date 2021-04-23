Из желающих сделать прививку от COVID выстроилась очередь у поликлиники Екатеринбурга

Подобные ситуации и в других больницах города, где организованы пункты вакцинации от коронавируса. К примеру, в поликлинике № 1 в переулке Рижском на прививку идут желающие из всех районов города. При этом многие предварительно не записываются, а потом не желают пропустить тех, кто пришел к назначенному времени.