Из желающих сделать прививку от COVID выстроилась очередь у поликлиники Екатеринбурга

Из желающих сделать прививку от COVID выстроилась очередь у поликлиники Екатеринбурга
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Толпа свердловчан, желающих принять участие в массовой вакцинации от коронавируса, оккупировала одну из поликлиник Екатеринбурга.

Очередь выстроилась перед прививочным кабинетом поликлиники, относящейся к больнице № 24, сообщила очевидица, приславшая видео Е1.

Она отметила, что несмотря на действующую предварительную запись на прививку от COVID-19, перед кабинетом все равно выстроилась живая очередь из не менее чем двух десятков человек.

В итоге простояли полтора часа. Уже страшно идти на вторую прививку — говорят, что всегда так, резюмировала читательница.

Подобные ситуации и в других больницах города, где организованы пункты вакцинации от коронавируса. К примеру, в поликлинике № 1 в переулке Рижском на прививку идут желающие из всех районов города. При этом многие предварительно не записываются, а потом не желают пропустить тех, кто пришел к назначенному времени.

Мы пытаемся урегулировать все конфликты и вместе с этим привить всех желающих, прокомментировали изданию в больнице.

Напомним, 21 апреля во время послания к Федеральному собранию Путин рассказал о формировании общественного иммунитета к коронавирусу к концу осени. Он отметил что для этого возможность поставить прививку должна быть повсеместной.

Сюжеты:
Екатеринбург
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