Куйвашев прокомментировал риски увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

По словам губернатора, решение прививаться каждый человек принимает самостоятельно, однако законодательством закреплен перечень профессий, для работников которых прививка от коронавируса является фактором общей безопасности.
В случае учителей, врачей, работников торговли и так далее работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника. Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что российская вакцина показала, что является безопасной и эффективной.
Напомним, 23 апреля стало известно, что в Екатеринбурге жители, желающих принять участие в массовой вакцинации от коронавируса, окружили больницу № 24.