Куйвашев прокомментировал риски увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Куйвашев прокомментировал риски увольнения из-за отказа вакцинироваться от COVID-19
Сегодня, 20:54Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос, имеет ли право работодатель отстранить или уволить сотрудника, который не желает вакцинироваться от COVID-19.

По словам губернатора, решение прививаться каждый человек принимает самостоятельно, однако законодательством закреплен перечень профессий, для работников которых прививка от коронавируса является фактором общей безопасности.

В случае учителей, врачей, работников торговли и так далее работодатель имеет право отстранить непривитого сотрудника. Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что российская вакцина показала, что является безопасной и эффективной.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Екатеринбурге жители, желающих принять участие в массовой вакцинации от коронавируса, окружили больницу № 24.

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