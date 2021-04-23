От маленьких синичек до серьезных хищников: как тагильчанка спасает раненых птиц

Опасность города для лесных птиц
Небольшая квартира в обычной «хрущевке» недалеко от центра Вагонки. Именно здесь Юлия держит своих пернатых подопечных. Клетки всех размеров, от больших до маленьких, стоят друг на друге на кухне. И в каждой слышна возня.
Все началось в 2014 году, когда я первый раз нашла раненую птицу. Я и до этого помогала зоозащитникам — брала на передержку кошек и собак, помогала приютам для бездомных животных. Но с птицами столкнулась впервые и постепенно втянулась. В мессенджерах я состою в чатах с первоклассными специалистами-орнитологами со всей страны. Они очень помогают и направляют нас. Также сотрудничаем с тагильскими ветклиниками. После того, как птица попадает к нам, мы делаем полное медобследование, а после выстраиваем методику лечения,рассказывает Юлия.
Изначально девушка выхаживала только мелких птиц, за крупных старалась не браться. Но сейчас на ее попечении есть даже хищники. В большой клетке, накрытой тканью и стоящей на полу, живет ястреб Яша. Как только Юлия приподнимает ткань, птица начинает биться и выражать всяческое недовольство.
Яша попал к Юлии в птичью лечебницу после того, как его обессиленного нашли в городе. По словам девушки, ранений и переломов у ястреба нет, но есть полный набор паразитов — глисты и грибки. А все потому что, птица начала добывать себе еду в городе.
Ястреб съел голубя, который питается с помойки, и подцепил от него паразитов. Но все будет хорошо. Сейчас Яша идет на поправку,сообщила девушка.
Еще одному подопечному хищнику — сове — повезло меньше. Птицу сбила машина на трассе, и травма крыла не позволит ей вернуться в естественную среду обитания. На момент нашего с Юлией разговора сова находилась на реабилитации в зооцентре в Екатеринбурге. Но после того, как птицу полностью обследуют и стабилизируют, она вернется обратно к Юлии. И, скорее всего, навсегда.
Тот факт, что все больше лесных птиц вылетают в город, подтверждает владелица реабилитационного центра диких животных Оксана Полякова, где тоже выхаживают раненых пернатых.
Лесные птицы теряют ориентацию в городе. Бьются о стены домов, окна. А из леса чаще всего их гонит голод. Изменение климата, вырубка леса нарушает их ареал обитания, лишает возможности добывать себе пищу. Например, из-за обильных дождей, резкой смены погоды или деятельности человека в лесу становится меньше мышей, основной пищи для сов. И тогда в поисках пропитания они вылетают в город, подвергая себя смертельной опасности,рассказала TagilCity.ru Оксана Полякова.
Мусор и отходы губят городских птиц
Еще одна птица на ПМЖ у Юлии — это галка. При видя незнакомого человека она начинает сильно нервничать, прыгать по клетке, выражать беспокойство. Поэтому Юлия берет ее на руки. «Совсем дикая, не ручная», — отмечает девушка. Но при этом в Юлиных ладонях галка сразу же успокаивается и лишь иногда прихватывает клювом пальцы девушки.
Юлия показывает на крыльях птицы тонкие поперечные полоски белого цвета — стресс-линии. Это результат неправильного питания из-за городской среды обитания. Человек для птиц — единственная надежда на спасение, но он же и становится причиной бед пернатых.
Разбросанные окурки и другой мусор случайно попадает птице в желудок и полностью засоряет весь ее организм. Гниющая пища с помоек вызывает болезни и паразитов, которые в дальнейшем передаются между особями. Также птицы бьются об окна, тросы линий передач, попадают под машины,отмечает Юлия.
В такую историю попал еще один Юлин подопечный — дятел. Зимой в полуживом состоянии с вмерзшим в лед крылом его нашли ученики школы № 70. Изначально девушка думала, что птица невыпускная, но, как оказалось, дятел не получил серьезных травм. Сейчас он чувствует себя хорошо, это видно по бревну в его клетке, большая часть которого издолблена на щепки. Также дятел успел «отперфорировать» стенку возле окна, когда в один прекрасный день ему удалось сбежать из клетки. После полного выздоровление птица будет отпущена на волю.
В клетках поменьше живут мелкие «зимние» птички — снегирь, синичка и три свиристеля. Последние ведут себя очень спокойно и как-будто внимательно слушают наш разговор. Самец начинает тихонько чирикать в такт словам, но как только мы замолкаем и прислушиваемся, заканчивается и птичья песня. По словам Юлии, спасти «зимних» птиц — большая удача, так как чаще всего они падают в сугробы, где их невозможно увидеть, и замерзают насмерть.
А в летний период для Юлии начнется пора стрижей. В этот период на ее попечении может находится более 20 особей, в том числе и птенцов. И тогда девушка становится настоящей «птичьей мамой», так как кормить малышей нужно каждые полчаса.
Они целый день могут быть со мной. На одном плече сумка с птенцами, на другой — с кормом. Если куда-то иду, то беру все с собой. Поработаю, покормлю, снова работать. (Юлия по образованию художник и работает тату-мастером — прим. ред.). Спортом, домашними делами тоже занимаюсь с перерывами на кормежку,рассказывает девушка.
Сейчас Юлия занимается официальным оформлением своей маленькой «птичьей больницы», в реабилитационный центр диких животных. Регистрация юридического лица позволит девушке собирать материальную помощь на содержание птиц, делать им ветпаспорта и медицинские карты, а также заниматься просветительской деятельностью.
В первую очередь я ставлю задачу донести до людей информацию о жизни птиц, о вреде, который мы им можем нанести, о том, как правильно о них заботиться. Ведь некоторые люди даже не знают, как выглядят дрозд, дятел, свиристель. С помощью буклетов, лекций, экскурсий хочется донести, что птицы и человек не могут существовать друг без друга. Уже сейчас меня зовут с лекциями в школы, детские дома и библиотеки. А статус реабилитационного центра позволит расширить информационные возможности,поделилась планами Юлия.
Помимо реабилитации пернатых девушка занимается консультированием тех, кто также решил взять на себя спасение найденной птицы. Она всегда подскажет, в какую клинику отвезти птицу на обследование, чем лечить и кормить. В случае необходимости поможет достать корм, например, для насекомоядных птиц. Но людей, готовых самостоятельно выходить птицу, по словам Юлии, немного, большинство хотят переложить ответственность и просят забрать птицу, ссылаясь на занятость и отсутствие финансовой возможности. Чтобы хватало места всем подопечным, после оформления центра Юлия планирует расширить «птичью больницу» путем строительства просторных вольеров на участке за городом. Там будут жить как и невыпускные подопечные, так и те, у кого есть шанс вернуться в дикую природу.