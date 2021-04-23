От маленьких синичек до серьезных хищников: как тагильчанка спасает раненых птиц

Все началось в 2014 году, когда я первый раз нашла раненую птицу. Я и до этого помогала зоозащитникам — брала на передержку кошек и собак, помогала приютам для бездомных животных. Но с птицами столкнулась впервые и постепенно втянулась. В мессенджерах я состою в чатах с первоклассными специалистами-орнитологами со всей страны. Они очень помогают и направляют нас. Также сотрудничаем с тагильскими ветклиниками. После того, как птица попадает к нам, мы делаем полное медобследование, а после выстраиваем методику лечения,рассказывает Юлия.