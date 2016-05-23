Многочисленные нарушения выявил «Роспотребнадзор» при проверке в Екатеринбурге «Водоканала Свердловской области»
В Екатеринбурге «Роспотребнадзор» провел проверку ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Должностным лицам «Водоканала» выписали штрафы на общую сумму в 54 тысячи рублей.
Так, на екатеринбургском предприятии нарушалось санитарное законодательство. Например, не полностью осуществлялись мероприятия по производственному контролю или не было проекта по созданию зоны санитарной охраны источника подземного водоснабжения.
Представители «Роспотребнадзора» отметили, что рабочие места женщин не соответствовали допустимым условиям труда. Сотрудники предприятия не проходили периодические медицинские осмотры.
Другое нарушение, на которое обратили внимание проверяющие, это отсутствие нормативов по предельно-допустимым сбросам различных веществ в водные объекты. Точно так же не был разработан и согласован с «Роспотребнадзором» аналогичный проект по предельно-допустимым выбросам в атмосферу. Кроме того, на предприятии не следили ни за уровнем шума, ни за качеством воздуха, ни за состоянием почвы в зоне влияния предприятия.
В завершение, с «Роспотребнадзором» не был согласован класс опасности отходов производства.
Все нарушения были запротоколированы, а ответственные лица привлечены к административной ответственности. В сумме им выписали штрафов на 54 тысячи рублей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru