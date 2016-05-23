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Многочисленные нарушения выявил «Роспотребнадзор» при проверке в Екатеринбурге «Водоканала Свердловской области»
Сюжеты:
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Многочисленные нарушения выявил «Роспотребнадзор» при проверке в Екатеринбурге «Водоканала Свердловской области»

23 мая 2016, 16:10Здоровье и экологияДенис Таратонов
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