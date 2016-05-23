Многочисленные нарушения выявил «Роспотребнадзор» при проверке в Екатеринбурге «Водоканала Свердловской области»

Так, на екатеринбургском предприятии нарушалось санитарное законодательство. Например, не полностью осуществлялись мероприятия по производственному контролю или не было проекта по созданию зоны санитарной охраны источника подземного водоснабжения.

Другое нарушение, на которое обратили внимание проверяющие, это отсутствие нормативов по предельно-допустимым сбросам различных веществ в водные объекты. Точно так же не был разработан и согласован с «Роспотребнадзором» аналогичный проект по предельно-допустимым выбросам в атмосферу. Кроме того, на предприятии не следили ни за уровнем шума, ни за качеством воздуха, ни за состоянием почвы в зоне влияния предприятия.