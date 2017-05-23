Чешская делегация прибыла в Нижний Тагил для обсуждения вопросов оздоровительного отдыха тагильчан

Стоит заметить, что Нижний Тагил и чешский город Хеб являются городами-побратимами уже 50 лет.

Представитель сети отелей в Чехии презентовал возможность бальнеологического курорта. Было отмечено, что там успешно борются с различными недугами. В том числе с заболеваниями сердца, болезнями опорно-двигательной системы, гипертонией.

Также представитель отелей ответил на вопросы тагильчан о ценовой политике и возможности оздоровления детей. Он отметил, что чехи прекрасно владеют русским языком, а значит, пребывание на отдыхе для тагильчан будет максимально комфортным.