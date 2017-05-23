Чешская делегация прибыла в Нижний Тагил для обсуждения вопросов оздоровительного отдыха тагильчан
23 мая 2017, 09:50Здоровье и экология
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В Нижний Тагил с целью обсуждения вопроса об организации отдыха для тагильчан в Чехии прибыла делегация из городов Хеб и Франтишковы Лазне.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоит заметить, что Нижний Тагил и чешский город Хеб являются городами-побратимами уже 50 лет.
Представитель сети отелей в Чехии презентовал возможность бальнеологического курорта. Было отмечено, что там успешно борются с различными недугами. В том числе с заболеваниями сердца, болезнями опорно-двигательной системы, гипертонией.
Также представитель отелей ответил на вопросы тагильчан о ценовой политике и возможности оздоровления детей. Он отметил, что чехи прекрасно владеют русским языком, а значит, пребывание на отдыхе для тагильчан будет максимально комфортным.
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