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Городскую больницу Сысерти обязали обеспечить транспортировку больных на процедуру гемодиализа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Городскую больницу Сысерти обязали обеспечить транспортировку больных на процедуру гемодиализа

23 мая 2017, 10:10Здоровье и экология
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