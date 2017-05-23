Городскую больницу Сысерти обязали обеспечить транспортировку больных на процедуру гемодиализа
23 мая 2017, 10:10Здоровье и экология
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Прокуратура в Сысерти провела проверку по факту неоказания помощи в транспортировке тяжелобольным на процедуру гемодиализа.
Основанием для начала проверки стали многочисленные обращения граждан, нуждающихся в важной для жизни медицинской процедуре. Установлено, что в Сысертском ГО числится 28 больных, которые вынуждены несколько раз в неделю самостоятельно ездить на процедуру в Екатеринбург.
Многие из пациентов добираются на общественном транспорте, который по различным причинам не всегда вовремя способен доставить людей для прохождения лечения.
Надзорное ведомство подало иск в суд, который обязал Сысертскую горбольницу обеспечить транспортировку больных к месту проведения гемодиализа и обратно, сообщает прокуратура Свердловской области.
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