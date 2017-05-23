Городскую больницу Сысерти обязали обеспечить транспортировку больных на процедуру гемодиализа

Основанием для начала проверки стали многочисленные обращения граждан, нуждающихся в важной для жизни медицинской процедуре. Установлено, что в Сысертском ГО числится 28 больных, которые вынуждены несколько раз в неделю самостоятельно ездить на процедуру в Екатеринбург.