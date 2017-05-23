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Похолодание до -4° продержится в Нижнем Тагиле несколько дней
Сюжеты:
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Похолодание до -4° продержится в Нижнем Тагиле несколько дней

23 мая 2017, 07:30Здоровье и экология
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