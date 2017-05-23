Похолодание до -4° продержится в Нижнем Тагиле несколько дней
23 мая 2017, 07:30Здоровье и экология
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В ночь на 23 мая в Нижнем Тагиле возможно похолодание, которое продержится несколько дней.
Сюжеты: Нижний Тагил
Синоптики из областного метеоцентра сообщают, что с 23 по 25 мая в утреннее и вечернее время температура может опускаться до -4 градусов по Цельсию.
Это, в свою очередь, может негативно сказаться как на движении автомобилей, так и на самочувствии населения, уверены специалисты.
Спецслужбы Нижнего Тагила получили все необходимые рекомендации от администрации города, передает ЕДДС города.
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