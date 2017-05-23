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Торф и земля на сумму 3 750 000 рублей пропали из-под Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торф и земля на сумму 3 750 000 рублей пропали из-под Нижнего Тагила (ФОТО)

23 мая 2017, 18:25Здоровье и экологияДенис Таратонов
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