Торф и земля на сумму 3 750 000 рублей пропали из-под Нижнего Тагила (ФОТО)

Размеры котлована впечатляют. Его глубина — около 3 метров, длина и ширина — по 50 метров. Нетрудно подсчитать, что всего было извлечено 7500 кубических метров ценного плодородного слоя земли. Работы велись весной 2016-2017 годов:

По наблюдениям очевидцев, земля вывозилась в прошлом и этом годах с февраля по апрель. Мы хотели туда выехать в феврале или марте этого года, но подъездная дорога была целенаправленно, при помощи техники, завалена снегом. Когда всё растаяло, мы туда приехали. Вблизи линии ЛЭП нашли место складирования торфа. Там всё было им засыпано. Это была промежуточная база складирования, откуда торф потом вывозился, скорее всего, в село Николо-Павловское. При средней стоимости торфа в 500 рублей, ущерб составил 3 750 000 рублей. Это по самым заниженным расчётам рассказал редакции TagilCity.ru эколог-общественник Андрей Волегов.

В марте этого года в полицию поступали сообщения о добыче торфа в урочище Раскорчевки. Была проведена проверка, которая показала, что собственником земельного участка является ООО «Авангард». 27 февраля 2017 года эта фирма заключила с ИП Маслюковой Л.В. договор по разработке противопожарного котлована. В силу этих причин полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Это объяснение, однако, не даёт ответа на вопрос: кто и с какими целями вывозил землю в 2016 году? Кроме того, противопожарный водоём должен соответствовать определённым техническим требованиям, например, иметь рядом разворотную площадку и хорошую подъездную дорогу. Вырытый котлован этим требованиям определенно не соответствует.

Другой вопрос, куда делась земля? Если она была продана, то насколько безопасно её использовать в сельском хозяйстве?

Есть специально отведённые площадки для добычи плодородной земли или торфа, где выдаётся лицензия. А на эту землю нет ни лицензии, ни сертификата, ни заключения Роспотребнадзора, гарантирующего безопасность для здоровья человека при использовании этой земли на садовых участках обращает внимание Андрей Волегов.

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, эколог направил обращения в полицию, природоохранную прокуратуру, Министерство природных ресурсов и экологии и службу экологической безопасности Нижнего Тагила. Ранее с полей Нижнего Тагила землю для благоустройства города вывозили дорожные компании.