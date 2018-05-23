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Новости Нижнего Тагила

16 тысяч человек остались без света после штормового ветра на Урале 22 мая (ФОТО)

23 мая 2018, 08:30Добавить новость
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Днём 22 мая в Свердловской области бушевал штормовой ветер. Стихия лишила электричества 16 тысяч человек, проживающих в пятидесяти населённых пунктах региона. МЧС развернули оперативный штаб, на котором обсуждали направления работы по ликвидации последствий. По данным ведомства, штормовой ветер достиг 25 метров в секунду. В связи с порывами подача электричества была частично прекращена в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Серовском, Артёмовском, Кировградском, Краснотурьинском и Верхотурском городских округах. Также электричество пришлось восстанавливать в Ревде.

В Нижнем Тагиле пользователи также делятся последствиями урагана. На Уральском проспекте, к примеру, ветер опрокинул остановку. А на улице Ильича, по сообщению очевидцев, от ветра снесло знак пешеходного перехода. Информацию взял в обработку председатель общественного движения «Тагил без ям».

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Фото: группа «Типичный тагильчанин»

Несколькими дням ранее, напомним, ветер частично снёс крышу на Нижнетагильском драматическом театре. Кровля будет восстановлена в рамках гарантийного ремонта.
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