16 тысяч человек остались без света после штормового ветра на Урале 22 мая (ФОТО)
23 мая, 08:30Здоровье и экология
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Днём 22 мая в Свердловской области бушевал штормовой ветер. Стихия лишила электричества 16 тысяч человек, проживающих в пятидесяти населённых пунктах региона. МЧС развернули оперативный штаб, на котором обсуждали направления работы по ликвидации последствий.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным ведомства, штормовой ветер достиг 25 метров в секунду.
В связи с порывами подача электричества была частично прекращена в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Серовском, Артёмовском, Кировградском, Краснотурьинском и Верхотурском городских округах.
Также электричество пришлось восстанавливать в Ревде.
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